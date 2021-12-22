Доллар и евро подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,65 коп и составляет 27,094 грн. Курс продажи упал на 4,9 коп и составляет 27,32 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,91 грн, максимальный – 27,17 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,8 коп и составляет 30,421 грн. Средний курс продажи упал на 7,95 коп и составляет 30,8365 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,3 грн, максимальный – 30,57 грн. Для продажи минимальный курс – 30,7 грн, максимальный – 31,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3 коп и составляет 3,28 грн. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп до 3,768 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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