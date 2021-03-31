Доллар и евро подорожали. Итоги торгов на межбанке

В среду, 31 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,82/27,84, к закрытию котировки составили 27,845/27,865.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,785, максимальные – 27,845. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,80, максимальные – 27,865.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,6189/32,6396, к закрытию котировки составили 32,6816/32,6995.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3669/0,3673, к закрытию котировки составили 0,3695/0,3699.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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