Доллар и евро подорожали. Итоги торгов на межбанке
31.03.2021, 17:08
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В среду, 31 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,82/27,84, к закрытию котировки составили 27,845/27,865.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,785, максимальные – 27,845. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,80, максимальные – 27,865.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,6189/32,6396, к закрытию котировки составили 32,6816/32,6995.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3669/0,3673, к закрытию котировки составили 0,3695/0,3699.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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