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Доллар и евро подорожали. Курс валют НБУ

21.12.2020, 08:00
Доллар и евро подорожали. Курс валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 декабря курс гривни по отношению к доллару упал на копейку, а по отношению к евро – на 2.

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Анна Ишутина
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