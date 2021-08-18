Доллар и евро подорожали. Курс валют НБУ
18.08.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 августа курс гривни упал по отношению к доллару на три копейки, а по отношению к евро – на две.
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