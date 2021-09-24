Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

В пятницу, 24 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,25 коп. и составляет 26,538 грн. Курс продажи вырос на 4,1 коп. – до 26,767 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный – 26,6 грн. Для продажи минимальный курс – 26,69 грн, максимальный – 26,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,45 коп. и составляет 31,028 грн. Средний курс продажи вырос на 6,7 коп. и составляет 31,4145 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,75 грн, максимальный – 31,15 грн. Для продажи минимальный курс – 31,26 грн, максимальный – 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,3 коп. и составляет 3,285 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп. до 3,74 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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