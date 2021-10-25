Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

В понедельник, 25 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 0,3 коп. и составляет 26,212 грн. Курс продажи не изменился и составляет 26,4335 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,1 грн, максимальный – 26,26 грн. Для продажи минимальный курс – 26,35 грн, максимальный – 26,53 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,95 коп. и составляет 30,3815 грн. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп. и составляет 30,7645 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,15 грн, максимальный – 30,51 грн. Для продажи минимальный курс – 30,62 грн, максимальный – 30,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп. и составляет 3,322 грн. Средний курс продажи упал на 1,1 коп. до 3,785 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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