Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

В четверг, 2 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 13,6 коп. и составляет 27,217 грн. Курс продажи вырос на 16,05 коп. и составляет 27,4810 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,26 грн. Для продажи минимальный курс – 27,35 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,15 коп. и составляет 30,71 грн. Средний курс продажи вырос на 16,05 коп. и составляет 31,1455 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,5 грн, максимальный – 30,85 грн. Для продажи минимальный курс – 31 грн, максимальный – 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 коп. и составляет 3,305 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп. до 3,77 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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