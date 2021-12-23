Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

В четверг, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,3 коп. и составляет 27,157 грн. Курс продажи вырос на 6,25 коп. и составляет 27,3825 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,95 грн, максимальный – 27,23 грн. Для продажи минимальный курс – 27,32 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,65 коп. и составляет 30,5975 грн. Средний курс продажи вырос на 17,4 коп. и составляет 31,0105 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,38 грн, максимальный – 30,75 грн. Для продажи минимальный курс – 30,82 грн, максимальный – 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,7 коп. и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп. до 3,785 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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