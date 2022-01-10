Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

В понедельник, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 0,53 коп. и составляет 27,37 грн. Курс продажи вырос на 0,19 коп. и достигает 27,6335 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,2 грн, максимальный – 27,45 грн. Для продажи минимальный курс – 27,55 грн, максимальный – 27,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,05 коп. и равен 30,833 грн. Средний курс продажи вырос на 5,25 коп. и достигает 31,281 грн. Минимальный курс покупки для евро равен 30,64 грн, максимальный – 31,02 грн. Для продажи минимальный курс – 31,2 грн, максимальный – 31,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп. и составляет 3,271 грн. Средний курс продажи увеличился на 1,8 коп. – до 3,747 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,63 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.