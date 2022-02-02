Доллар и евро подорожали. Курсы валют по банкам

В среду, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,95 коп. и составляет 28,263 грн. Курс продажи вырос на 4,65 коп. и составляет 28,53 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,15 грн, максимальный – 28,32 грн. Для продажи минимальный курс – 28,42 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18,85 коп. и составляет 31,7265 грн. Средний курс продажи вырос на 17,15 коп. и составляет 32,188 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,92 грн. Для продажи минимальный курс – 32,05 грн, максимальный – 32,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп. и составляет 3,304 грн. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп. и составляет 3,783 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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