Доллар и евро подорожали минимально. Курс валют НБУ
11.01.2022, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 11 января национальная валюта относительно доллара и евро потеряла менее копейки.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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