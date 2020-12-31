Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В четверг, 31 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,7 коп и составляет 28,1025 грн. Курс продажи вырос на 15,4 коп – до 28,5215 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,7 коп и составляет 34,1125 грн. Средний курс продажи вырос на 26,9 коп и составляет 34,9975 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,5 грн, максимальный – 34,45 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 3,377 грн. Средний курс продажи упал на 0,2 коп и составляет 3,884 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,755 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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