Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В понедельник, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,6 коп и составляет 27,816 грн. Курс продажи вырос на 10,25 коп – до 28,0815 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,95 грн, максимальный – 28,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,7 коп и составляет 32,612 грн. Средний курс продажи вырос на 9,75 коп и составляет 33,055 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,4 грн, максимальный – 32,7 грн. Для продажи минимальный курс – 32,8 грн, максимальный – 33,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,399 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,789 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,69 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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