Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В пятницу, 20 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,8 коп и составляет 26,604 грн. Курс продажи вырос на 2,25 коп – до 26,8245 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,45 грн, максимальный – 26,68 грн. Для продажи минимальный курс – 26,75 грн, максимальный – 27 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3 коп и составляет 30,9935 грн. Средний курс продажи вырос на 1,75 коп и составляет 31,3715 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,9 грн, максимальный – 31,1 грн. Для продажи минимальный курс – 31,25 грн, максимальный – 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,276 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет – 3,719 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,56 грн. Для продажи минимальный курс – 3,615 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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