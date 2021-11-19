Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В пятницу, 19 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 8,4 коп. и составляет 26,4205 грн. Курс продажи вырос на 9,2 коп. и составляет 26,666 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,3 грн, максимальный – 26,52 грн. Для продажи минимальный курс – 26,55 грн, максимальный – 26,75 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,45 коп. и составляет 29,848 грн. Средний курс продажи вырос на 11,5 коп. и составляет 30,248 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,6 грн, максимальный – 30,01 грн. Для продажи минимальный курс – 30,15 грн, максимальный – 30,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп. и составляет 3,27 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп. до 3,742 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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