Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

Во вторник, 23 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 20,45 коп и составляет 26,7005 грн. Курс продажи вырос на 24,2 коп и составляет 26,9805 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55грн, максимальный – 26,85 грн. Для продажи минимальный курс – 26,89 грн, максимальный – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,75 коп и составляет 29,9295 грн. Средний курс продажи вырос на 18,7 коп и составляет 30,3815 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,75 грн, максимальный – 30,15 грн. Для продажи минимальный курс – 30,29 грн, максимальный – 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 3,243 грн. Средний курс продажи упал также на 2,3 коп до 3,714 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,52 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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