Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

Во вторник, 28 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,25 коп. и составляет 27,1105 грн. Курс продажи вырос на 1,55 коп. и составляет 27,34 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,95 грн, максимальный – 27,15 грн. Для продажи минимальный курс – 27,25 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,3 коп. и составляет 30,556 грн. Средний курс продажи вырос на 0,45 коп. и составляет 30,9635 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,4 грн, максимальный – 30,7 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный – 31,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,5 коп. и составляет 3,315 грн. Средний курс продажи остался прежним – 3,786 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.