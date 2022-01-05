Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В среду, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,57 коп. и составляет 27,2642 грн. Курс продажи вырос на 9,15 коп. и составляет 27,5395 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,1 грн, максимальный – 27,35 грн. Для продажи минимальный курс – 27,47 грн, максимальный – 27,63 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,74 коп. и составляет 30,6689 грн. Средний курс продажи вырос на 9,1 коп. и составляет 31,1205 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,35 грн, максимальный – 30,85 грн. Для продажи минимальный курс – 30,95 грн, максимальный – 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп. и составляет 3,253 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп. до 3,758 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,59 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.