Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В среду, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 13 коп. и составляет 28,6255 грн. Курс продажи вырос на 4,75 коп. и составляет 28,917 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,5 грн, максимальный – 28,75 грн. Для продажи минимальный курс – 28,85 грн, максимальный – 29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,15 коп. и составляет 32,19 грн. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп. и составляет 32,6705 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32 грн, максимальный – 32,35 грн. Для продажи минимальный курс – 32,55 грн, максимальный – 32,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп. и составляет 3,231 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп. до 3,771 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,56 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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