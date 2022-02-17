Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В четверг, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8,85 коп. и составляет 28,0585 грн. Курс продажи вырос на 5,19 коп. и составляет 28,3735 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,3 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,37 коп. и составляет 31,7895 грн. Средний курс продажи вырос на 5,67 коп. и составляет 32,302 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,6 грн, максимальный – 32 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,6 коп. и составляет 3,318 грн. Средний курс продажи упал на 0,9 коп. и составляет 3,804 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,66 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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