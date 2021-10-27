Доллар и евро подорожали. Официальный курс валют
27.10.2021, 07:00
Фото: freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 октября курс гривни по отношению к доллару упал на 7 копеек, по отношению к евро – на 10.
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