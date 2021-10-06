Доллар и евро продолжают дешеветь. Курсы валют по банкам

В среду, 6 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8,4 коп. и составляет 26,3035 грн. Курс продажи упал на 8,5 коп. – до 26,531 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,2 грн, максимальный – 26,4 грн. Для продажи минимальный курс – 26,4 грн, максимальный – 26,74 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,1 коп. и составляет 30,3725 грн. Средний курс продажи упал на 14,95 коп. и составляет 30,775 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,2 грн, максимальный – 30,55 грн. Для продажи минимальный курс – 30,5 грн, максимальный – 31,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп. и составляет 3,277 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп. до 3,728 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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