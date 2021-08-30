Доллар и евро продолжают дорожать. Курсы валют по банкам

В понедельник, 30 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, вырос на 1,9 коп и составляет 26,823 грн. Курс продажи вырос на 0,5 коп – до 27,0505 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,92 грн. Для продажи минимальный курс – 26,96 грн, максимальный – 27,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,75 коп и составляет 31,4795 грн. Средний курс продажи вырос на 3,95 коп и составляет 31,8925 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,28 грн, максимальный – 31,7 грн. Для продажи минимальный курс – 31,7 грн, максимальный – 32 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,298 грн. Средний курс продажи вырос на 1 коп и составляет – 3,749 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,59 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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