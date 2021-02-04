Доллар и евро продолжили дешеветь. Наличные курсы валют

В четверг, 4 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,8 коп и составляет 27,8385 грн. Курс продажи упал на 7,22 коп – до 28,0883 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,99 грн, максимальный – 28,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,5 коп и составляет 33,2985 грн. Средний курс продажи упал на 17,25 коп и составляет 33,7685 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,95 грн, максимальный – 33,55 грн. Для продажи минимальный курс – 33,42 грн, максимальный – 34 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,368 грн. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 3,822 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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