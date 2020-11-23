UA

Доллар и евро продолжили дорожать . Курс НБУ

23.11.2020, 08:00
Доллар и евро продолжили дорожать . Курс НБУ - Фото
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 10 копеек, по отношению к евро – на 19. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
курсы валют курс нбу курс гривни курс доллара курс евро

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 