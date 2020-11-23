Доллар и евро продолжили дорожать . Курс НБУ
23.11.2020, 08:00
Иллюстративное фото: bearfotos/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 10 копеек, по отношению к евро – на 19.
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