Доллар и евро синхронно подорожали. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 ноября курс гривни по отношению и к доллару и к евро снизился на 6 копеек.

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Анна Ишутина

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