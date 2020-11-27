Доллар и евро синхронно подорожали. Курс валют НБУ
27.11.2020, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 ноября курс гривни по отношению и к доллару и к евро снизился на 6 копеек.
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