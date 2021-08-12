Доллар и евро синхронно подорожали. Курс валют НБУ
12.08.2021, 08:00
Иллюстративное фото: wirestock/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 августа курс гривни упал по отношению к доллару и евро на 5 копеек.
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