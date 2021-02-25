Доллар и евро снова дорожают. Наличные курсы валют

В четверг, 25 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,4 коп и составляет 27,824 грн. Курс продажи вырос на 1,35 коп – до 28,064 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,7 грн, максимальный – 27,9 грн. Для продажи минимальный курс – 27,97 грн, максимальный – 28,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,65 коп и составляет 33,679 грн. Средний курс продажи вырос на 6,05 коп и составляет 34,145 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,35 грн, максимальный – 33,86 грн. Для продажи минимальный курс – 34,05 грн, максимальный – 34,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,429 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет 3,863 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,75 грн. Для продажи минимальный курс – 3,75 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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