Доллар и евро снова дорожают. Наличные курсы валют

В среду, 14 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 11,2 коп и составляет 27,9 грн. Курс продажи вырос на 12,15 коп – до 28,154 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,75 грн, максимальный – 27,98 грн. Для продажи минимальный курс – 28,05 грн, максимальный – 28,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,7 коп и составляет 33,175 грн. Средний курс продажи вырос на 30,6 коп и составляет 33,6685 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,85 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,45 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,5 коп и составляет 3,335 грн. Средний курс продажи вырос на 4,1 коп и составляет 3,791 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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