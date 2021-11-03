Доллар и евро стабильны. Итоги торгов на межбанке

В среду, 3 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,26 / 26,28, к закрытию котировки составили 26,255 / 26,275.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,23, максимальные – 26,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,25, максимальные – 26,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4064/30,4269, к закрытию котировки составили 30,3980/30,4211.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3672/0,3677, к закрытию котировки составили 0,3638/0,3642.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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