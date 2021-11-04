Доллар и евро упали в цене. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 4 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,225 / 26,245, к закрытию котировки составили 26,16 / 26,18.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,16, максимальные – 26,225. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,18, максимальные – 26,245.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3344/30,3575, к закрытию котировки составили 30,1964/30,2195.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3666/0,3672, к закрытию котировки составили 0,3668/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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