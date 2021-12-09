Доллар и евро в банках дешевеют

В четверг, 9 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11,9 коп и составляет 27,0645 грн. Курс продажи упал на 11,5 коп и составляет 27,2955 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,1 грн. Для продажи минимальный курс – 27,2 грн, максимальный – 27,47 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,35 коп и составляет 30,5205 грн. Средний курс продажи упал на 10,65 коп и составляет 30,895 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,3 грн, максимальный – 30,65 грн. Для продажи минимальный курс – 30,77 грн, максимальный – 31,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2 коп и составляет 3,31 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 3,772 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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