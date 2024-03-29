Доллар и евро в банках немного подешевели. Наличные курсы

Курс доллара в кассах банка снизился на 3-5 коп., евро – на 9-10 коп.

Фото: depositphotos.com

В пятницу, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом снизился на 5 копеек и составляет 38,99 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 39,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,40 грн, максимальный – 39,15 грн. Для продажи минимальный курс – 39,39 грн, максимальный – 39,70 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 42,13 грн. Курс продаж упал на 9 коп. до 42,91 грн.



Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 42,50 грн. Для продажи минимальный курс – 42,70 грн, а максимальный – 43,10 грн.

В меморандуме с МВФ заметили намек на частичное списание долга Украины по евробондам.

Россияне все чаще переезжают из Дубая: ищут, где дешевле и меньше контроля за санкциями.