Долар і євро у банках трохи подешевшали. Готівкові курси

Курс долара у касах банку знизився на 3-5 коп., євро – на 9-10 коп.

Фото: depositphotos.com

У п'ятницю, 29 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, знизився на 5 копійок і становить 38,99 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 39,51 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,40 грн, максимальний – 39,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,39 грн, максимальний – 39,70 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і становить 42,13 грн. Курс продажу впав на 9 коп. до 42,91 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,35 грн, максимальний – 42,50 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,70 грн, а максимальний – 43,10 грн.

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