Доллар и евро в банках подешевели

В четверг, 3 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11,4 коп. и составляет 28,149 грн. Курс продажи упал на 10,95 коп. и составляет 28,4205 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,1 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,3 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2 коп. и составляет 31,7065 грн. Средний курс продажи упал на 2,95 коп. и составляет 32,1585 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,55 грн, максимальный – 31,85 грн. Для продажи минимальный курс – 32 грн, максимальный – 32,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп. и составляет 3,307 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,783 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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