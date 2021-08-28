Доллар и евро вновь дорожают. Наличные курсы валют

В субботу, 28 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,1 коп и составляет 26,804 грн. Курс продажи вырос на 3,5 коп – до 27,0455 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный – 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 26,95 грн, максимальный – 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,2 коп и составляет 31,402 грн. Средний курс продажи вырос на 10,7 коп и составляет 31,853 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31 грн, максимальный – 31,56 грн. Для продажи минимальный курс – 31,7 грн, максимальный – 31,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,285 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп и составляет – 3,739 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,59 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,8 грн.

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Анна Ишутина

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