Доллар и евро вновь подешевели. Итоги торгов на межбанке

В подельник, 14 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,92/27,94, к закрытию котировки составили 27,84/27,855.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,84, максимальные – 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,855, максимальные – 27,94.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,9311/33,9554, к закрытию котировки составили 33,8590/33,8772.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3825/0,3830, к закрытию котировки составили 0,3802/0,3806.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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