Доллар и евро вновь подешевели. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 14 декабря курс гривни относительно доллара вырос на 14 копеек. По отношению к евро гривня подорожала на 12 копеек.

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Анна Ишутина

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