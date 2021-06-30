Доллар и евро вновь подешевели. Наличные курсы валют

В среду, 30 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,15 коп и составляет 27,04 грн. Курс продажи упал на 4,3 коп – до 27,2975 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,95 грн, максимальный – 27,12 грн. Для продажи минимальный курс – 27,2 грн, максимальный – 27,4 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,15 коп и составляет 32,0745 грн. Средний курс продажи упал на 15,7 коп и составляет 32,5 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,95 грн, максимальный – 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,35 грн, максимальный – 32,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,326 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет – 3,826 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,74 грн, максимальный – 3,96 грн.

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Анна Ишутина

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