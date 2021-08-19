Доллар и евро вновь подешевели. Наличные курсы валют

В четверг, 19 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,45 коп и составляет 26,576 грн. Курс продажи упал на 1,85 коп – до 26,802 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,45 грн, максимальный – 26,64 грн. Для продажи минимальный курс – 26,73 грн, максимальный – 27 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,3 коп и составляет 30,9635 грн. Средний курс продажи упал на 14,1 коп и составляет 31,354 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,8 грн, максимальный – 31,15 грн. Для продажи минимальный курс – 31,18 грн, максимальный – 31,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,5 коп и составляет 3,279 грн. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет – 3,724 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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