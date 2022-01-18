Доллар и евро вновь подорожали. Наличные курсы валют

Во вторник, 18 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 24,79 коп. и составляет 28,19 грн. Курс продажи вырос на 27,97 коп. и составляет 28,496 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный – 28,6 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 24 коп. и составляет 32,0245 грн. Средний курс продажи вырос на 26,3 коп. и составляет 32,503 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,85 грн, максимальный – 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,4 грн, максимальный – 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп. и составляет 3,313 грн. Средний курс продажи вырос также на 1,3 коп. до 3,787 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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