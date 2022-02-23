Доллар и евро вновь подорожали. Наличные курсы валют

В среду, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 22,25 коп. и составляет 28,8935 грн. Курс продажи вырос на 12,5 коп. и составляет 29,399 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,8 грн, максимальный – 29,1 грн. Для продажи минимальный курс – 29,28 грн, максимальный – 29,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 36,25 коп. и составляет 32,68 грн. Средний курс продажи вырос на 24,25 коп. и составляет 33,341 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,45 грн, максимальный – 32,9 грн. Для продажи минимальный курс – 32,14 грн, максимальный – 33,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп. и составляет 3,173 грн. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп. и составляет 3,792 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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