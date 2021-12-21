Доллар и евро выросли в цене. Наличные курсы валют

Во вторник, 21 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,1 коп и составляет 27,1505 грн. Курс продажи вырос на 0,85 коп и составляет 27,369 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,23 грн. Для продажи минимальный курс – 27,3 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,4 коп и составляет 30,499 грн. Средний курс продажи вырос на 3,35 коп и составляет 30,916 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,35 грн, максимальный – 30,65 грн. Для продажи минимальный курс – 30,8 грн, максимальный – 31,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп и составляет 3,31 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 3,763 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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