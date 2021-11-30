Доллар и евро вновь подорожали. Курсы валют НБУ
30.11.2021, 07:05
Фото: freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 ноября курс гривни относительно доллара и евро снизился на 7 копеек.
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