Доллар на межбанка вновь подешевел

В пятницу, 13 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,50/23,53, к закрытию котировки составили 23,485/23,495.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,48, максимальные – 23,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,50, максимальные – 23,53.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,2471/26,2783, к закрытию котировки составили 26,1834/26,1922.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3758/0,3765, к закрытию котировки составили 0,3743/0,3746.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"