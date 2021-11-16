Доллар на межбанке дорожает
16.11.2021, 17:15
Фото: freepik.com
Во вторник, 16 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,38/26,40, к закрытию котировки составили 26,47/26,49.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,375, максимальные – 26,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,395, максимальные – 26,49.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,0125/30,0352, к закрытию котировки составили 30,0249/30,0476.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3636/0,3640, к закрытию котировки составили 0,3602/0,3606.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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