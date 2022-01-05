Доллар на межбанке дорожает

В среду, 5 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,42/27,44, к закрытию котировки составили 27,455/27,475.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,42, максимальные – 27,465. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,44, максимальные – 27,485.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,9900/31,0126, к закрытию котировки составили 31,1202/31,1429.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3618/0,3623, к закрытию котировки составили 0,3637/0,3641.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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