Доллар на межбанке дорожает
В четверг, 17 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,19/28,21, к закрытию котировки составили 28,37/28,39.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,19, максимальные – 28,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,21, максимальные – 28,39.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,0717/32,0945, к закрытию котировки составили 32,2226/32,2453.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3717/0,3721, к закрытию котировки составили 0,3713/0,3717.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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