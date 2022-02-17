Доллар на межбанке дорожает

В четверг, 17 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,19/28,21, к закрытию котировки составили 28,37/28,39.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,19, максимальные – 28,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,21, максимальные – 28,39.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0717/32,0945, к закрытию котировки составили 32,2226/32,2453.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3717/0,3721, к закрытию котировки составили 0,3713/0,3717.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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