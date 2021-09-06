Доллар на межбанке еще подешевел

В понедельник, 6 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,865/26,885, к закрытию котировки составили 26,765/26,785.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,76, максимальные – 26,865. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,78, максимальные – 26,885.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8968/31,9178, к закрытию котировки составили 31,7620/31,7857.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3681/0,3685, к закрытию котировки составили 0,3666/0,3670.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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