Доллар на межбанке еще подешевел
22.09.2021, 17:09
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 22 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,725/26,745, к закрытию котировки составили 26,58/26,60.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные – 26,725. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,745.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,3350/31,3585, к закрытию котировки составили 31,1809/31,2044.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3653/0,3657.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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