Доллар на межбанке еще подешевел

В среду, 22 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,725/26,745, к закрытию котировки составили 26,58/26,60.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные – 26,725. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,745.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,3350/31,3585, к закрытию котировки составили 31,1809/31,2044.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3653/0,3657.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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